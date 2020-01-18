Директор московской школы уволился после избиения учеником учителя

В Москве директор школы, в которой ученик ударил учителя, уволился, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования.

По данным ведомства, конфликт между учительницей и восьмиклассником произошел в среду, 15 января. «Педагог непрофессионально среагировала на неподобающее поведение подростка. В результате возникшего недопонимания школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку», — сообщили в департаменте.

Прибывшие на место медики осмотрели мальчика и учительницу, госпитализация им не потребовалась. По факту случившегося следователи начали проверку. На следующей неделе, 22 января, состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, которая выяснит, была ли корректной работа социального педагога, психолога и классного руководителя в отношении трудного подростка.

Как сообщили в депздраве, ситуация находится под контролем департамента образования и службы соцзащиты. Сотрудники последней наблюдают школьника с 2015 года из-за его агрессивного поведения и пониженного желания учиться. Отмечается, что они организовывали походы для семьи мальчика в цирк и кино и проводили беседы с отцом ребенка, а в 2018 году семья отказалась от соцсопровождения.

РБК направил запрос в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 113».