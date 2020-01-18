Путин возложил цветы в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетил мероприятия, организованные в честь 77-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что президент посетил военно-исторический комплекс Невский пятачок в Кировском районе Ленинградской области. Там он возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень».

Невский пятачок — мемориальный военно-исторический комплекс, который находится вблизи города Кировск. Во время битвы за Ленинград в годы Второй мировой войны там находился плацдарм советских войск. Памятник «Рубежный камень» открыли на территории комплекса в 1972 году в память о погибших в битве за Ленинград военных. На нем изображены строки поэта Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

Ленинград находился под блокадой 872 дня. Окончательно она была прорвана в январе 1944 года.