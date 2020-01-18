В Москве умерла искусствовед и профессор МГУ Ольга Попова

В столице 16 января ушла из жизни доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова. Об этом сообщает истфак университета.

Поповой был 81 год. Она заведовала сектором византийского искусства Государственного института искусствознания. В Московском университете она читала лекции более 50 лет.

В вузе отметили, что Попова подготовила почти всех российских специалистов по византийскому, древнерусскому и средневековому искусству, работающие сейчас в музеях, университетах, научно-исследовательских институтах Москвы, других городов и стран.

На счету Поповой более сотни научных работ, десять монографий. Научная деятельность искусствоведа известна за пределами России: она являлась членом Христианского археологического общества (Афины, Греция) и принимала участие в многих международных конференциях.

Отпевание Ольги Поповой пройдет 19 января в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной, 32. Похороны пройдут в 16:00 на Химкинском кладбище.