Союзника Трампа приговорили к двум годам тюрьмы за мошенничество

В пятницу, 17 января, федеральный суд США вынес приговор бывшему члену палаты представителей конгресса и одному из первых союзников действующего президента Дональда Трампа Крису Коллинзу. Об этом пишет Huffington Post.

В сентябре 2019 года Коллинз признал вину в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Он были приговорен к 26 месяцам тюремного заключения.

Как удалось установить, летом 2017 года Коллинз, находясь в Белом доме, получил письмо от генерального директора фармакологической компании Innate Immuno. В нем сообщалось, что основной препарат фирмы, с которым связывали ее коммерческий успех, не прошел ключевой тест.

Тогда Коллинз позвонил своему сыну Кэмерону, сообщил ему новость и посоветовал продавать акции Innate Immuno, которыми обладал Коллинз-младший и его будущий тесть.

На следующий день ценные бумаги были проданы, а после того как фармкомпания объявила о провале теста, ее акции рухнули на 92% на австралийских фондовых рынках. По информации CNBC, Коллинз помог сохранить своим близким не менее $700 тыс.