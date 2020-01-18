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Союзника Трампа приговорили к двум годам тюрьмы за мошенничество

В пятницу, 17 января, федеральный суд США вынес приговор бывшему члену палаты представителей конгресса и одному из первых союзников действующего президента Дональда Трампа Крису Коллинзу. Об этом пишет Huffington Post.

В сентябре 2019 года Коллинз признал вину в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Он были приговорен к 26 месяцам тюремного заключения.

Как удалось установить, летом 2017 года Коллинз, находясь в Белом доме, получил письмо от генерального директора фармакологической компании Innate Immuno. В нем сообщалось, что основной препарат фирмы, с которым связывали ее коммерческий успех, не прошел ключевой тест.

Тогда Коллинз позвонил своему сыну Кэмерону, сообщил ему новость и посоветовал продавать акции Innate Immuno, которыми обладал Коллинз-младший и его будущий тесть.

На следующий день ценные бумаги были проданы, а после того как фармкомпания объявила о провале теста, ее акции рухнули на 92% на австралийских фондовых рынках. По информации CNBC, Коллинз помог сохранить своим близким не менее $700 тыс.

Расследование Управления Конгресса по этике в 2017 году показало, что Коллинз допустил нарушения путем предоставления непубличной информации инвесторам. В августе 2018 года ФБР обвинило его в мошенничестве. В октябре 69-летний Коллинз подал в отставку.

Коллинз в 2016 году стал первым членом конгресса, кто официально поддержал президентскую программу Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

Теги: суд, США, мошенничество
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