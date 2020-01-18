Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. Об этом сообщает посольство Украины в Лондоне в своем Facebook.

В тексте сообщения не говорится, о каких действиях идет речь, но уточняется, что они мешают поисково-спасательным операциям на море в Причерноморье. Также посольство отметило, что жалобу Киева и Тбилиси поддержали США и страны Евросоюза.

На сайте Министерства инфраструктуры Украины сообщается, что 17 января на заседании седьмой сессии Подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасанию Международной морской организации в Лондоне украинская делегация выразила протест из-за расширения района обслуживания радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск.

«Объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск», — отметил глава украинской делегации Виталий Мошковский.

Украина регулярно обвиняет Россию в нарушении морского законодательства в связи с присоединением Крыма. В феврале 2018 года Киев направил в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву. В нем утверждалось, что Россия узурпировала права Украины регулировать свои морские территории.