Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 17 янв, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 17 янв, 13:29
Протестующие в Париже пытались прорваться в театр к Макрону Политика, 05:24 Союзника Трампа приговорили к двум годам тюрьмы за мошенничество Общество, 04:31 Украинский футболист назвал шоком разрыв контракта из-за визита в Россию Спорт, 04:30 Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье Политика, 04:10 Трамп потребовал от верховного лидера Ирана выбирать выражения Политика, 04:08 Под Новосибирском произошло землетрясение Общество, 03:39 S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году Экономика, 03:03 США признали свое отставание в области гиперзвукового оружия Технологии и медиа, 02:34 S&P подтвердило суверенный рейтинг России после отставки правительства Экономика, 02:03 СМИ сообщили о прибытии турецкого спецназа в Триполи Политика, 02:02 Четыре ребенка пострадали в ДТП в Ростовской области Общество, 01:33 Участники саммита по Ливии предложат создать единое правительство Политика, 01:14 В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом во Вьетнам Общество, 01:08 Небензя назвал решение стран ЕС по Ирану «очень неудачным» Политика, 00:34
Политика ,  
0 

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. Об этом сообщает посольство Украины в Лондоне в своем Facebook.

В тексте сообщения не говорится, о каких действиях идет речь, но уточняется, что они мешают поисково-спасательным операциям на море в Причерноморье. Также посольство отметило, что жалобу Киева и Тбилиси поддержали США и страны Евросоюза.

На сайте Министерства инфраструктуры Украины сообщается, что 17 января на заседании седьмой сессии Подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасанию Международной морской организации в Лондоне украинская делегация выразила протест из-за расширения района обслуживания радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск.

«Объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск», — отметил глава украинской делегации Виталий Мошковский.

Украина регулярно обвиняет Россию в нарушении морского законодательства в связи с присоединением Крыма. В феврале 2018 года Киев направил в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву. В нем утверждалось, что Россия узурпировала права Украины регулировать свои морские территории.

Теги: Черное море, Азовское море, Украина, Грузия, Россия, навигация
Материалы по теме
Украина пожаловалась в суд на нарушение Россией морского права
Политика
Украина пожаловалась на досмотр судов в Керченском проливе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter