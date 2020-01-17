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Представитель Жванецкого ответил на сообщения о госпитализации сатирика

Михаил Жванецкий проходит в больнице Управления делами президента России плановый курс лечения, сообщил РБК представитель артиста.

«Он проходит его, чтобы продолжать работать», — заявил РБК собеседник. Он не раскрыл, какое именно лечение получает артист.

Ранее «Московский комсомолец» (МК) сообщил без указания источников, что Михаил Жванецкий проходит лечение в больнице Управления делами президента России от «страшной» болезни. При этом в лечебном учреждении РБК сообщили, что Михаил Жванецкий у них не лечится.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, окончил там Институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту.

В вузе участвовал в самодеятельности — писал комические миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре. В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в свой репертуар, а в 1964 году пригласил в театр на должность заведующего литературной частью.

В 2019 году президент России Владимир Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Награду присвоили с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Теги: артист, госпитализация
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