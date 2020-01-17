Суд увеличил до 500 тыс. руб. компенсацию матери застреленного в полиции

Андрей Артемьев (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Мосгорсуд увеличил до 500 тыс. руб. компенсацию матери 37-летнего Дмитрия Демидова, задержанного в 2015 году в Санкт-Петербурге и застреленного пьяным оперативником. Об этом сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права» и подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда.

В 2018 году Замоскворецкий суд столицы присудил Наталье Зверевой 150 тыс. руб. по ее иску к МВД на 4 млн руб. Зверева и ее адвокат Виталий Черкасов, обжалуя это решение, дошли до Верховного суда, который в конце прошлого года отменил его и направил иск на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Верховный суд указал, что компенсация должна соотноситься с тяжестью физических и нравственных страданий потерпевшего, а также с «требованиями разумности, справедливости и соразмерности». Присудив Зверевой 150 тыс. руб., суд «ограничился лишь ссылкой на общие принципы определения размера компенсации», не обосновал, почему такая сумма является достаточной и какие обстоятельства дела на нее повлияли.

Суд также не учел при назначении компенсации вину МВД в убийстве Демидова. Дело в том, что застреливший его оперативник Андрей Артемьев, «находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не был отстранен от службы и, более того, ему было выдано табельное оружие», хотя он «ни при каких обстоятельствах не должен был находиться на рабочем месте и иметь доступ к огнестрельному оружию». За 2,5 года до происшествия, в апреле 2013 года, Артемьеву было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии из-за пьянства на рабочем месте. До инцидента на вредную привычку полицейского указывал также психолог районного УМВД, который письменно рекомендовал поместить Артемьева под жесткий контроль руководства и провести с ним разъяснительную беседу.

Артемьев спустя год после убийства задержанного, в декабре 2016 года, был осужден за причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и получил один год и девять месяцев колонии.