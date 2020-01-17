Суд увеличил до 500 тыс. руб. компенсацию матери застреленного в полиции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 13:29
Эминем без анонса выпустил новый альбом Общество, 18:55 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:54 В Санкт-Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом Общество, 18:50 Как продавать и покупать вещи на сайтах объявлений Тренды, 18:46 Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова Технологии и медиа, 18:40 Чего хотят от нанимателей синие воротнички Pro, 18:34 Модель Пунтус назвала случайностью свое падение из окна Общество, 18:32 Овечкин в шаге от Лемье, Ковальчук выше Буре. Как играют россияне в НХЛ Спорт, 18:25 Теннисист Рублев вышел в финал на втором турнире подряд Спорт, 18:25 В Минспорте ответили на сообщения о массовых увольнениях Спорт, 18:24 Президент UFC пообещал Макгрегору повторный бой с Нурмагомедовым Спорт, 18:23 Из Госдумы отозвали законопроект об иностранном финансировании партий Политика, 18:19 Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США Политика, 18:11 Суд увеличил до 500 тыс. руб. компенсацию матери застреленного в полиции Общество, 18:08
Общество ,  
0 

Суд увеличил до 500 тыс. руб. компенсацию матери застреленного в полиции

Андрей Артемьев (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Мосгорсуд увеличил до 500 тыс. руб. компенсацию матери 37-летнего Дмитрия Демидова, задержанного в 2015 году в Санкт-Петербурге и застреленного пьяным оперативником. Об этом сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права» и подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда.

В 2018 году Замоскворецкий суд столицы присудил Наталье Зверевой 150 тыс. руб. по ее иску к МВД на 4 млн руб. Зверева и ее адвокат Виталий Черкасов, обжалуя это решение, дошли до Верховного суда, который в конце прошлого года отменил его и направил иск на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Верховный суд указал, что компенсация должна соотноситься с тяжестью физических и нравственных страданий потерпевшего, а также с «требованиями разумности, справедливости и соразмерности». Присудив Зверевой 150 тыс. руб., суд «ограничился лишь ссылкой на общие принципы определения размера компенсации», не обосновал, почему такая сумма является достаточной и какие обстоятельства дела на нее повлияли.

Суд также не учел при назначении компенсации вину МВД в убийстве Демидова. Дело в том, что застреливший его оперативник Андрей Артемьев, «находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не был отстранен от службы и, более того, ему было выдано табельное оружие», хотя он «ни при каких обстоятельствах не должен был находиться на рабочем месте и иметь доступ к огнестрельному оружию». За 2,5 года до происшествия, в апреле 2013 года, Артемьеву было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии из-за пьянства на рабочем месте. До инцидента на вредную привычку полицейского указывал также психолог районного УМВД, который письменно рекомендовал поместить Артемьева под жесткий контроль руководства и провести с ним разъяснительную беседу.

Артемьев спустя год после убийства задержанного, в декабре 2016 года, был осужден за причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и получил один год и девять месяцев колонии.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter