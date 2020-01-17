СК возбудил уголовное дело против главы Минздрава Саратовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по факту злоупотребления полномочиями. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

Дело заведено по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации). Кроме того, следователи возбудили уголовное дело против ряда сотрудников регионального Минздрава. Их также подозревают в злоупотреблениях полномочиями.

По данным следствия, осенью 2018 года сотрудники министерства заключили три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медучреждений Саратовской области. Следствие утверждает, что заключившие контракт знали, что предлагаемые аппараты не соответствуют условиям документа. При этом они дали указания главным врачам медучреждений принять оборудование, говорится в сообщении. По информации следствия, они сделали это в личных интересах и в интересах фирмы-поставщика. Ущерб из-за действий сотрудников Минздрава составил более 53 млн руб., отмечают следователи.

Следственный комитет продолжает расследование и сбор доказательств.

Согласно данным с сайта Минздрава Саратовской области, Мазина занимает пост главы ведомства с 2018 года. До этого, с 2013 года, она была заместителем министра здравоохранения области.