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На Кубани будут судить убившую клиентку юриста

В Краснодарский краевой суд направлено уголовное дело местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве и убийстве обратившейся к ней за юридической помощью женщины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что 42-летняя жительница Северского района Кубани с 2012 по 2015 год получила от пяти семей нотариальные доверенности для представления их интересов в судах. Она пообещала положительные решения в их пользу, хотя не имела возможности выполнить эти обязательства.

Она обманом получила от клиентов деньги на общую сумму около 5 млн руб., сказав, что нужны деньги на справки, экспертизы и другие документы для судов, а также для вознаграждения судьям.

Одна из клиенток, 62-летняя женщина, поняла, что ее обманули, и намеревалась обратиться в правоохранительные органы. Тогда обвиняемая решила ее убить. Для этого она под предлогом поездки на консультацию в Краснодар в декабре 2018 года вывезла пенсионерку в безлюдное место, где убила ее ударом молотка. Чтобы скрыть следы своего автомобиля, женщина отправилась в региональную столицу и попросила в СТО поменять ей зимнюю резину на летнюю. Такая просьба вызвала подозрение работников сервиса.

Следователи раскрыли дело. В отношении женщины возбудили два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление).

Если суд признает обвиняемую виновной, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Теги: убийство, Краснодарский край, мошенничество
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