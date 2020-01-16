СМИ сообщили о смерти оператора на съемочной площадке «Дома-2»

На территории телепроекта «Дом-2» умер 36-летний оператор Владимир Даниловский, передает РЕН ТВ. О смерти мужчины сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Mash сообщает, что Даниловский проработал на проекте пять лет. Он почувствовал себя плохо во время работы на съемочной площадке в поселке Сосенское Новой Москвы.

Мужчине вызвали скорую помощь, прибывшие медики не смогли спасти оператора. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ТНТ.

Реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с мая 2004 года. Изначальной идеей проекта стало строительство дома молодыми мужчинами и женщинами, между которыми параллельно завязывались отношения. Постепенно строительство дома ушло на второй план.