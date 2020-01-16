СМИ сообщили о смерти советского военного контрразведчика Устинова

Умер бывший начальник 3-го Управления КГБ (военной контрразведки) Иван Устинов. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Генералу-лейтенанту Устинову 1 января исполнилось 100 лет.

Контрразведчик родился на Урале, в 1941 году он начал службу в органах госбезопасности. В начале Великой Отечественной войны Устинов был назначен оперуполномоченным 3-го отдела 6-й кавдивизии в Белостоке. Однако, попав в окружение, он не смог прибыть по месту службы. С 1942 года он стал работать в ОКР «Смерш». С 1970 по 1973 год он возглавлял 3-е управление КГБ.

В отставку Устинов ушел в 1991 году, после чего проживал в Москве. Он дважды был награжден орденом Красного знамени, трижды орденом Красной Звезды и другими медалями, имел 17 наград иностранных государств.