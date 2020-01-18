Врачи назвали противопоказания для крещенских купаний

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Избегать крещенских купаний следует людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких и почек, а также людям моложе 15 лет, сообщил РБК спортивный врач медицинского центра «Стопартроз.ру» Андрей Литвиненко.



По его словам, необходимо иметь хотя бы минимальный опыт закаливания, так как резкое переохлаждение приводит к спазму сосудов. «Людям пожилого возраста также не стоит окунаться», — отметил врач.

Литвиненко советует ограничить пребывание в воде одной-двумя минутами, после чего одеться и сразу идти в теплое помещение. «Обязательно защитить ноги теплом, а голову шапкой. Следует после этого обильно попить чай, дабы прогреть организм. Не стоит пользоваться «русской традицией» по возлиянию алкогольных напитков, как у нас любят делать. Надо все делать на трезвую голову», — сказал Литвиненко.

По мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, перед моржеванием желательно посоветоваться с лечащим врачом, воздержаться от алкоголя и не окунать детей, особенно младшего возраста. «Кто-то ОРЗ перенес недавно, и надо помнить, что организм после этого восстанавливается месяц или два. Лучше, конечно, принимать настои травяные, лечебные, идти в теплую оборудованную палатку. А в целом я поддерживаю это дело, но с оговорками. Сам я тоже окунаюсь», — отметил он.

Профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко рекомендовал пройти процедуру закаливания перед купаниями в проруби, чтобы подготовить организм к нагрузке. «Перед тем как купаться в проруби, лучше постоять в душе и регулировать там температуру. Каждый день делать себе контрастный душ, но постепенно. По продолжительности это не должно превышать две-три минуты, люди по-разному реагируют на такие процедуры, дабы избежать спазмов», — заявил эксперт.

В Москве крещенские купания начнутся 18 января. У каждой купели будут дежурить спасатели, врачи и полицейские. В 2019 году около 460 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях, организованных в Москве.