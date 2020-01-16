В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).

Инцидент произошел в Ищевском районе, около 08:20 по местному времени (07:20 мск) на 580-м км автодороги Саратов — Нижний Новгород (Р-158). Водитель минивэна Hyundai Starex выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Волга» (ГАЗ-3110). В результате ДТП оба водителя и три пассажира минивэна погибли.

Четыре человека — все пассажиры Hyundai Starex и граждане Узбекистана — получили травмы. «На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины произошедшего», — сообщили РБК в ГИБДД.

Еще пять человек в тяжелом состоянии и в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. «Оказание медицинской помощи находится на контроле министра здравоохранения по региону Натальи Мазиной», — сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области

В пресс-службе регионального минздрава РБК сообщили, что в результате аварии пострадали пять человек, сейчас они в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести госпитализировали в медучреждения Саратова.