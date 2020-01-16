Путин поздравил Ланового с днем рождения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 15 янв, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 15 янв, 12:16
СМИ сообщили о словах Пунтус о ее падении из окна дома в Москве Общество, 12:21 Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева Политика, 12:20 В сети Bitcoin прошла транзакция на $1,1 млрд Крипто, 12:17 СМИ узнали об уходе капитана «Спартака» с тренировки из-за отравления Спорт, 12:12 Темная сторона еды: как формат dark kitchen изменит рынок недвижимости Pro, 12:02 Фракция «Единой России» в Госдуме единогласно решила поддержать Мишустина Политика, 12:01 «Super solo»: почему японцы отказываются от традиционной общности Стиль, 11:55 Депутат заявил о словах Мишустина о кардинальных переменах в кабмине Политика, 11:48 В Москве эвакуировали шесть судов из-за звонков о минировании Общество, 11:45 Реформа по кадастру: чем занимался Мишустин в 2004-2006 годах Недвижимость, 11:35 Бывший футболист «Ростова» Калачев вернулся в команду Спорт, 11:30 Путин поздравил Ланового с днем рождения Общество, 11:25 Акции «Яндекса» обновили рекорд после слов Мишустина о поддержке компании Quote, 11:22 Минск сообщил о планах возобновить переговоры по газу с Россией Политика, 11:14
Общество ,  
0 

Путин поздравил Ланового с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино Василия Ланового с днем рождения. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

В этом году актеру исполняется 86 лет. Путин пожелал Лановому «бодрости духа, здоровья и творческого долголетия». Президент в своем поздравлении отметил общественную деятельность артиста, направленную на сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также «воспитание молодежи на высоких примерах патриотизма и гражданственности».

Василий Лановой родился в 1934 году. Он окончил Театральное училище имени Б.Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина). С 1957 года Лановой является актером Государственного академического театра им. Е.Вахтангова.

В этом театре он играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Пушкина («Шаги Командора») и другие. Дебютной работой в кино для актера стал «Аттестат зрелости» (1954 год), снятый режиссером Татьяной Лукашевич. В 1985 году Лановой был удостоен звания народного артиста России.

Теги: Владимир Путин, Василий Лановой, день рождения
Материалы по теме
Путин поздравил гендиректора Эрмитажа с днем рождения
Общество
Путин поздравил поэта Добронравова с днем рождения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter