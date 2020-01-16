Путин поздравил Ланового с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино Василия Ланового с днем рождения. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

В этом году актеру исполняется 86 лет. Путин пожелал Лановому «бодрости духа, здоровья и творческого долголетия». Президент в своем поздравлении отметил общественную деятельность артиста, направленную на сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также «воспитание молодежи на высоких примерах патриотизма и гражданственности».

Василий Лановой родился в 1934 году. Он окончил Театральное училище имени Б.Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина). С 1957 года Лановой является актером Государственного академического театра им. Е.Вахтангова.

В этом театре он играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Пушкина («Шаги Командора») и другие. Дебютной работой в кино для актера стал «Аттестат зрелости» (1954 год), снятый режиссером Татьяной Лукашевич. В 1985 году Лановой был удостоен звания народного артиста России.