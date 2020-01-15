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Улицу в Симферополе предложили назвать именем экс-главы ДНР Захарченко

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко предложил назвать одну из улиц в новом жилом квартале Симферополя в честь первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом со ссылкой на пресс-службу депутата сообщает ТАСС.

Такое предложение Козенко выдвинул на заседании комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры в муниципальном образовании городской округ Симферополь. «Этот человек навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах настоящим героем и патриотом, беззаветно преданным своей Родине, которой жители Донбасса так же, как и крымчане, называют Россию», — цитирует его слова пресс-служба.

В пресс-службе администрации Симферополя РБК подтвердили, что такое предложение было выдвинуто в ходе заседания комиссии, однако указали, что «это только часть процедуры».

«Комиссия поддержала такое предложение, но улица будет названа только после сессии городского совета. Пока ее не было, этот вопрос не рассматривался», — сообщили РБК в пресс-службе городской администрации, отметив, что пока не известно, будет ли обсуждаться данный вопрос на ближайшей сессии.

Александр Захарченко после референдума о независимости ДНР в 2014 году участвовал в военных действиях и занимал ключевые должности в самопровозглашенной республике: был военным комендантом Донецка, затем министром внутренних дел. В ноябре 2014 года он победил на выборах главы ДНР с результатом 75% голосов.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар». Власти республики признали случившееся терактом и связали его с украинскими властями.

Теги: Крым, Александр Захарченко, улица, новости РБК
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