Австрия передала России обвиняемого в убийстве двадцатилетней давности

Австрия выдала России гражданина Гарри Григорянца, которого на родине подозревают в убийстве, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, преступление было совершено в 1998 году на территории поселка Солонцы в Красноярском крае. По словам Волк, сегодня Григорянца доставили из Вены в Москву. В ходе экстрадиции Григорянца сопровождали сотрудники Интерпола, МВД и ФСИН, сообщила Волк.

Экстрадировать в Россию Григорянца смогли только сейчас, так как в Австрии Григорянц уже отбывал наказание в местах лишения свободы за тяжкое преступление. Какую именно провинность он совершил, Волк не уточнила.

Запрос о его выдаче российская Генпрокуратура направила австрийским коллегам летом 2019 года. В декабре 2019 года он был удовлетворен.