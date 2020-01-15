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Общество ,  
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Фонд Кино ответил на сообщения о требовании вернуть невозвратные субсидии

Фонд Кино не намерен взыскивать с ООО «РБ Продакшн», средства, которые были выделены на производство и прокат фильма «Пиковая дама. Зазеркалье» на безвозмездной основе, требование о возвращение касается только тех денег, которые были выделены компании на условиях стопроцентного возврата. Об этом РБК сообщили в пресс-службе фонда.

Ранее о том, что фонд потребовал вернуть безвозмездную субсидию, выделенную на производство фильма режиссера Александра Домогарова-младшего, сообщил Telegram-канал Mash. По данным Mash, бюджет картины составил 79 млн руб., 50 млн из которых были выделены Фондом кино, в том числе 35 млн на безвозвратной основе. Сборы составили 94 млн руб. и не устроили Фонд кино, говорилось в публикации ресурса.

Премьера фильма «Пиковая дама. Зазеркалье» состоялась 14 марта 2019 года. Согласно данным системы ЕАИС, картина собрала в прокате 86 млн руб.

Теги: Фонд кино, субсидии, Александр Домогаров
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