Миллиардер Клячин и экс-гендиректор ВДНХ откроют сеть центров для пожилых

Владелец компании Glenden Invest Александр Клячин в партнерстве с гендиректором компании KR Properties (входит в Glenden Invest) Сергеем Матюхиным и предпринимателем Владимиром Погребенко, который в 2014–2015 годах занимал пост гендиректора ВДНХ, инвестировали в открытие резиденции для пожилых людей в Москве, говорится в сообщении пресс-службы KR Properties, поступившем в РБК.

Инвестиции в проект «Идиллия» на Большой Филевской ул., 11 составили 280 млн руб, создание пансионата заняло 1,5 года. Проект планируется сделать сетевым и в 2020 году открыть новые центры для пожилых, отмечается в сообщении. В пресс-службе KR Properties уточнили, что пансионаты планируется развивать в Москве.

По словам Сергея Матюхина, которые приводятся в сообщении, инвесторы столкнулись с факторами, тормозящими развитие рынка геронтологических центров в России. Например, для частных пансионатов нет единых стандартов, отсутствует система оценки качества услуг, а действующие государственные и санитарные стандарты отстают от мировой практики, отмечает Матюхин. «Перспективной идеей выглядит реализация проектов по различным схемам государственно-частного партнерства. Для целей строительства новых объектов государство может предоставить такие инструменты ГЧП, как концессионное соглашение, долгосрочная аренда с дополнительными вложениями инвестора или контракты жизненного цикла», — говорит Матюхин.

Товарный знак «Идиллия» принадлежит ООО «КПЦ «Ударник», это юрлицо указано и на сайте компании. КПЦ «Ударник» по данным ЕГРЮЛ на 50% принадлежит Владимиру Погребенко, 15% у Сергея Матюхина, еще 35% у начальника бэк-офиса ООО «Гледен Инвест» Светланы Ильичевой. Но в пресс-службе KR Properties уточнили, что сейчас компания принадлежит в равных долях Погребенко и группе Клячина и Матюхина.

Дома престарелых в России планируют развивать и другие частные инвесторы, например, Сбербанк, а также РФПИ в консорциуме с суверенным фондом Франции Bpifrance и компанией Orpea Group.