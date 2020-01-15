Александра Серова ранили в ногу из пистолета во время драки в кафе

Певец Александр Серов рассказал изданию Starhit, что в конце прошлого года он получил пулевое ранение в ногу.

По словам исполнителя, он сидел в кафе вместе с друзьями в Подмосковье. Сначала у него завязалась беседа на повышенных тонах с компанией, отдыхавшей за соседним столиком.

Мужчины вышли поговорить на улицу, чтобы «разобраться по-мужски», однако оппонент Серова достал пистолет и выстрелил ему в ногу.

Певца доставили на скорой помощи в институт хирургии им. Вишневского, где врачи извлекли пулю. Здоровью певца в настоящее время ничего не угрожает, однако он проходит реабилитацию после ранения и немного прихрамывает.

По словам Серова, в полицию о произошедшем он не заявлял, так как компания с его обидчиком после инцидента сразу разбежалась.