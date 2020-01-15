Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»

В США покончил жизнь самоубийством актер Стэн Кирш. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на коронера округа Лос-Анджелес.

В сообщении на странице Кирша в Facebook близкие актера подтвердили факт его смерти. По данным TMZ, днем 11 января его супруга Кристин Грин нашла мужа мертвым в ванной в его доме в Лос-Анджелесе.

Актеру был 51 год. Российскому зрителю Кирш известен, в первую очередь, по роли Ричи Райана в сериале «Горец», рассказывающем о приключениях бессмертного Дункана Маклауда. Кирш сыграл мелкого воришку, который стал другом главного героя, а впоследствии и сам обрел бессмертие.

Также Кирш появлялся в эпизодической роли в сериале «Друзья». Он активно снимался в сериалах и фильмах в 1990-х и начале 2000-х годов. Первым его актерским опытом стали съемки в рекламе супа в возрасте четырех лет. Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года. По данным NBC, в 2008 году Кирш вместе с супругой основали школу актерского мастерства, в которой актер преподавал до самой смерти.