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Появилось видео сброса авиатоплива на школьные площадки в США

Момент сброса авиационного топлива с заходящего на посадку самолета в Лос-Анджелесе попал на видео. Запись опубликовал канал CBS News.

На кадрах виден низко летящий самолет, из его крыльев выходят две широкие белые струи топлива. По мере удаления самолета топливо рассеивается в воздухе. За кадром слышны удивленные детские крики, один из детей восклицает: «Почему он так низко?».

Сброс авиатоплива в Калифорнии произошел около 12:00 14 января по местному времени (23:00 мск). Экипаж готовил воздушное судно к вынужденной посадке из-за проблем с двигателем и сбросил топливо, которое попало на территории пяти начальных и одной старшей школы в пригороде Лос-Анджелеса Кудахи.

В результате инцидента за медицинской помощью обратились 60 человек. Они жаловались на раздражение дыхательных путей и кожи. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Как передает CBS News, сейчас в воздухе и на земле не осталось никаких легковоспламеняющихся веществ.

Самолет авиакомпании Delta направлялся в Шанхай. На его борту находились 149 пассажиров и 16 членов экипажа. Он вылетел из Лос-Анджелеса, пролетел над Южной Калифорнией, но потом экипаж объявил чрезвычайную ситуацию из-за проблем с двигателем. Было принято решение вернутся в аэропорт вылета. Сброс авиатоплива был необходим для достижения безопасного посадочного веса.

Теги: самолет, США, топливо
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