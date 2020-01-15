В Судане подавили вооруженный мятеж сотрудников разведки

Суданская армия подавила вооруженный мятеж сотрудников оперативного управления разведывательной службы, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление разведки.

Военные взяли под контроль все штаб-квартиры управления, где засели зачинщики бунта. В ходе перестрелки погиб один военнослужащий, еще семь получили ранения.

Как сообщил министр информации Судана Фейсал Мохамед Салех, руководство спецслужб решило реформировать работу разведки, и бывшие сотрудники остались недовольны условиями, которые им предложили после увольнения, и подняли бунт, передает телеканал Al Jazeera.

Генеральный прокурор Судана потребовал провести суд над участвовавшими в мятеже военными. Ранее суданские власти после перестрелки между полицией и сотрудниками управления разведслужбы закрыли международный аэропорт Хартума и воздушное пространство страны.