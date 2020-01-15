Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа

Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».

По данным ведомства, очаги заболевания уже обнаружили в Венгрии, Польше и Словакии. Ранее вспышки этого вируса в мире были устранены и отмечались лишь в Нигерии и ЮАР, однако погодные аномалии могли вызвать раннюю миграцию птиц и привести к распространению вируса из Африки.

По данным Роспотребнадзора, существует большая вероятность заражения птиц на юго-западе России, однако в ведомстве не исключили риск вспышек и в большинстве регионов европейской части страны. Также заразиться вирусом могут свиньи, сообщили эксперты. При этом в мире не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим штаммом человека, поэтому риск пандемии для него считается низким, отметили в Роспотребнадзоре. Однако ученые посоветовали все-таки обезопасить жителей, ограничив ввоз мяса и яиц из соседних стран.

Первый случай заражения птичьим гриппом H7N9 выявили в феврале 2018 года в Китае. Тогда вирусом заразилась пожилая женщина в провинции Цзянсу, «контактировавшая с живой птицей» перед проявлением первых симптомов заболевания. В сентябре того же года ученые из филиала «Микрогена» в Иркутске разработали вакцину против этого штамма.