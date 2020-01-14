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Минтруд ответил на публикации о числе отправляемых за границу чиновников

Информация о том, что за рубежом будут обучаться 28 сотрудников Минтруда России, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В министерстве также опровергли информацию о том, что в целом из Минтруда России обучение пройдут более 12 тыс. человек. «По программам, тематика которых соответствует направлениям деятельности министерства, будут обучаться 12 федеральных государственных служащих центрального аппарата Минтруда России», — пояснили в ведомстве.

В Минтруде также сообщили, что в 2020 году предлагают организовать повышение квалификации за пределами территории Российской Федерации для двух групп гражданских служащих из разных госорганов (до 14 человек в каждой), участвующих в реализации национальных проектов «Демография» и «Экология».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение правительства России сообщило, что в 2020 году на обучение в России планируется направить 14,8 тыс. госслужащих. Это обойдется государству в 104 млн руб. Агентство также сообщило, что из Минтруда обучат 12 441 человек, включая госслужащих, направляемых на обучение, которое организует министерство. На дополнительное образование за пределами России направят 28 чиновников Минтруда, отмечало агентство.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, напротив Минтруда в графе «Планируемое количество федеральных государственных гражданских служащих, направляемых на обучение», значатся две цифры — 12 и 441. Отмечается, что во втором случае речь идет о служащих госорганов, направляемых на обучение, организуемое Минтрудом.

В документе также говорится, что на обучение за рубежом ведомство планирует направить «до 28 человек», что обойдется казне в 15,1 млн руб. При этом уточняется, что Минтруд может скорректировать это количество.

Теги: Минтруд, обучение
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