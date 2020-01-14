В Санкт-Петербурге проверят сообщение об избиении пенсионера в скорой

В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление об избиении 76-летнего пенсионера врачом скорой помощи, сообщили РБК в пресс-службе МВД по городу.

Как рассказали в полиции, 9 января между пенсионером, которому вызвали скорую помощь, и медиком произошел конфликт, в ходе которого врач ударил пожилого человека. Поводом для конфликта послужил отказ скорой помощи доставить пенсионера в определенную больницу, сообщили в МВД.

«13 января 2020 года пенсионер написал заявление в полицию по данному факту. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — добавили в МВД.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на слова 76-летнего пострадавшего Жоры Мирзояна и его жены, в день, когда пенсионеру вызвали скорую, он начал задыхаться. Кроме того, у него было высокое давление. Когда оказалось, что скорая едет не в ту больницу, куда он хотел попасть, он попросил остановить машину. После этого врач «повел себя агрессивно», заявила жена Мирзояна.

По ее словам, врач взял ее мужа «за горло, усадил его, закрыл рот и начал душить», а затем ударил его в переносицу. Из скорой помощи они вышли и обратились в полицию, а затем в травмпункт.