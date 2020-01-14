В Карелии омбудсмен начал проверку после похода семьи с ребенком по льду

В Карелии началась проверка по факту действий семейной пары, которая вместе с ребенком в коляске совершила прогулку по льду на коньках из села Великая Губа до острова Кижи. Об этом рассказал РБК детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

Омбудсмен сообщил, что с 13 ноября МЧС из-за опасности запретило выход на лед в районе острова. Нарушителям может грозить штраф. «Поэтому сейчас мы проводим проверку по этому поводу», — сказал РБК Сараев.

По словам уполномоченного по правам ребенка, сейчас выясняется достоверность информации о походе. «Я общался с различными экспертами, и есть сомнения, что этот маршрут можно пройти на коньках — в частности, из-за того, что лед еще не встал. Там очень много пробоин и разломов льда», — рассказал Сараев.

Омбудсмен уточнил, что охрана острова Кижи видела семью, однако никто не может подтвердить, что супруги передвигались на коньках. Сараев отметил, что добраться до острова можно только на судне на воздушной подушке.

11 января Елена и Олег Демочкины опубликовали в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором рассказали, что проехали 22 км из Великой Губы до Кижей на коньках. Они взяли с собой своего сына, который, по их словам, всю дорогу спал в коляске. Елена написала, что они ехали «по свежему черному льду толщиной местами 5 см».