СК завел дело после смерти раненного мужчиной ребенка на Урале

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика, которому выстрелили в голову в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по п. «и» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), его расследование взяли на контроль в главном управлении СК.

По данным следствия, 4 августа пьяный мужчина ранил в голову семилетнего мальчика. 12 января ребенок умер в больнице. Стрелявший мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В СК отметили, что взяли дело под свой контроль после появления в СМИ информации и ненадлежащем расследовании происшествия органами внутренних дел.

По данным портала V-tagile.ru, ребенок был ранен в саду в пригороде Нижнего Тагила. Нетрезвый мужчина устроил стрельбу по банкам из винтовки, одна из пуль попала мальчику в голову. Пуля оказалась рядом с жизненно важными центрами мозга, и врачи не могли ее достать, отмечает издание. Пять месяцев ребенок находился в коме в больнице.