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СК завел дело после смерти раненного мужчиной ребенка на Урале

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика, которому выстрелили в голову в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по п. «и» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), его расследование взяли на контроль в главном управлении СК.

По данным следствия, 4 августа пьяный мужчина ранил в голову семилетнего мальчика. 12 января ребенок умер в больнице. Стрелявший мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В СК отметили, что взяли дело под свой контроль после появления в СМИ информации и ненадлежащем расследовании происшествия органами внутренних дел.

По данным портала V-tagile.ru, ребенок был ранен в саду в пригороде Нижнего Тагила. Нетрезвый мужчина устроил стрельбу по банкам из винтовки, одна из пуль попала мальчику в голову. Пуля оказалась рядом с жизненно важными центрами мозга, и врачи не могли ее достать, отмечает издание. Пять месяцев ребенок находился в коме в больнице.

Изначально на стрелка завели два уголовных дела за хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мать ребенка Анна Коркунова просила переквалифицировать дело, отмечает издание.

Подозреваемый мужчина отрицает, что именно его пуля попала в голову мальчика. Также он утверждает, что не пил в тот день.

Теги: Нижний Тагил, ребенок, смерть, СК
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