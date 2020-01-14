Мэрия пообещала наладить автоматический сбор данных о здоровье москвичей

В перспективе нескольких лет гаджеты начнут в автоматическом режиме передавать показатели о состоянии здоровья жителей Москвы в их электронные медицинские карты. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

По ее словам, в последние годы появляется все больше дистанционно мониторящих состояние здоровья гаджетов, сбор показателей которых можно автоматизировать.

«Мы постараемся со всеми производителями связаться и обеспечить автоматическое подгружение в карту результатов и показателей. Мы не берем на себя обязательства сделать это в течение года, но постараемся за несколько лет реализовать эту идею», — сказала Ракова.

Она также сообщила, что на сайте мэрии уже доступна новая услуга — дистанционный доступ к медицинской карточке. Согласно описанию услуги на Mos.ru, сервис позволяет получить информацию по протоколам осмотров врачей с 2017 года, результаты лабораторных и инструментальных исследований с 2019 года, выписные эпикризы стационарных отделений — с 2019 года.

Ракова отметила, что классические бумажные медкарты продолжат использоваться в поликлиниках Москвы, но после полной их оцифровки они «должны отойти». Также в мэрии работают над мобильной версией электронной карты, добавила она.