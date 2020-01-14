В Хабаровске более 1,7 тыс. жилых домов остались без отопления

В Хабаровске более 1,7 тыс. многоквартирных жилых домов остались без отопления из-за аварии. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что нарушение подачи теплоснабжения произошло из-за прорыва на коллекторе подающей магистрали на территории ТЭЦ-1. Эта станция обеспечивает подачу теплоэнергии в несколько районов города. Согласно сообщению МЧС, по состоянию на 9:00 14 января по местному времени (02:00 мск) теплоснабжение было полностью восстановлено. Управляющие компании и службы ЖКХ приступили к отработке адресных заявок по отдельным жилым домам и квартирам.

Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха в Хабаровске днем 14 января составит минус 14 градусов.

В конце ноября 2019 года в Барнауле 26 жилых домов остались без отопления в результате аварии на тепловой сети. В связи с аварией в двух района города ввели режим повышенной готовности. Согласно данным Гидрометцентра, на тот момент в Барнауле температура воздуха составляла минус 26 градусов. Уточнялось, что в зону ограничения теплоснабжения попали около 2,5 тыс. человек.