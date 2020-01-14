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Общество ,  
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В Киеве девять человек пострадали из-за прорыва теплосети

В Киеве в результате порыва магистрального трубопровода теплоснабжения пострадали девять человек. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева.

По словам Пантелеева, повреждение трубопровода произошло возле торгового центра «Ocean Plaza» в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Это привело к разливу горячей воды, в результате которого девять человек получили ожоги.

Как сообщается на сайте государственной службы Украины по ЧС, из-за разлива воды были подтоплены первый этаж и подвальные помещения торгового цента. К тому же, произошел подмыв асфальта, в результате чего образовалась яма, в которой застряло маршрутное такси.

Пантелеев отметил, что в результате аварии потребители не останутся без отопления и горячей воды, так как их переподключат к другим источникам теплоснабжения.

В апреле прошлого года в Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал. На 2-й Комсомольской улице струя горячей воды выбила окно квартиры на первом этаже, где находились два человека. Женщина от полученных ожогов скончалась на месте, ее 30-летний сын был госпитализирован. Кроме того, из-за прорыва на 2-й Комсомольской улице из дома № 49 были эвакуированы 200 человек.

Теги: Киев, теплосеть, прорыв трубы
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