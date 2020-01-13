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Активисты сообщили об отказе мэрии Москвы согласовать шествие 25 января

Мэрия Москвы не согласовала шествие 25 января по центру города в защиту осужденных по делами «Сети», «Нового величия», «московскому делу» и других, организатором которого выступило движение «Матери против политических репрессий». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ департамента региональной безопасности Москвы, предоставленный участниками общественного движения.

Организаторы подали заявку на проведение шествия с потенциальным количеством участников в 10 тыс. человек от Новопушкинского сквера через Тверской бульвар и Большую Никитскую улицу до Гоголевского бульвара. Как пишет газета, власти города объяснили свой отказ тем, что в Новопушкинском сквере сейчас работает каток, а на бульварах в центре Москвы до 31 января проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». По информации «Коммерсанта», работу фестиваля, который планировали завершить 12 января, продлили до конца месяца в день подачи заявки на проведение шествия.

Уточняется, что мэрия предложила провести акцию в Марьино, чтобы «не создавать помехи для движения гостей и туристов». Как сообщила «Коммерсанту» Светлана Пчелинцева — член общественного движения, мать обвиняемого по делу «Сети» Дмитрия Пчелинцева, организаторы подали новую заявку на проведение мероприятия 1 февраля с 13:00 до 16:00. При этом они сократили количество потенциальных участников шествия до 1 тыс. человек.

РБК направил запрос в пресс-службу Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, а также в организацию «Матери против политических репрессий».

Объединение «Матери против политических репрессий» было создано в ноябре 2019 года, сообщается на сайте общественного движения. В него входят матери и родственники фигурантов девяти уголовных дел: «московского дела» (уголовные дела против участников несанкционированных акций протестов, которые прошли летом 2019 года из-за отказа мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов), дела «Сети», «Нового величия», «Ростовского дела», дела Азата Мифтахова, дела Александра Шестуна, дела Сергея Рыжова, дела «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, запрещена в России) и дела Егора Метлина. Все эти уголовные дела участники движения считают политически мотивированными.

Теги: шествие, политические репрессии, уголовное дело, новости РБК
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