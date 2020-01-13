Белгородского блогера пригрозили отлучить от церкви за вопросы о поборах

Белгородская митрополия пригрозила отлучить от церкви блогера Владимира Корнева, который пытался получить информацию о съезде духовенства. Об этом сообщила пресс-служба митрополии.

«Церковь отделена от государства и действует сообразно своему каноническому устроению, исходя из которого действия данного блогера могут попасть под прещения (церковное наказание. — РБК) вплоть до отлучения от Церкви», — говорится в сообщении.

Митрополия уточнила, что Корнев разослал священнослужителям сообщения, посредством которых хотел выведать информацию о прошедшем 16 декабря съезде духовенства Белгородской митрополии. «Поскольку он получил известность как скандальный блогер, промышляющий на «жареном», то очевидно, что речь идет о подготовке некоего клеветнического материала», — отмечается в сообщении.

Сам Корнев, который является автором Telegram-канала «Белгород № 1», рассказал в своем блоге, что 6 января на редакционную почту пришло письмо о съезде духовенства. В нем анонимный автор сообщил, что после официальной части заседания митрополит Иоанн стал «воспитывать» молодых священников. которые обсуждали в группе в мессенджере практику взимания митрополитом денег с духовенства при посещении приходов. Корнев рассказал, что узнал от автора имена священников, о которых говорил митрополит, и попытался с ними связаться, однако добиться комментариев от них ему не удалось. Блогер позвонил в митрополию, где ему сказали, что на съезде шла речь «в целом об общении священников в Сети».

«Я думаю, что у них сейчас происходит очень серьезный разбор полетов, потому что все это очень похоже на несогласованность. Мне сложно поверить, что это реально текст (сообщения митрополии. — РБК), который дословно согласован владыкой», — сказал Корнев в беседе с РБК.