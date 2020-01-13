Солист группы «Корни» сообщил об операции на голосовых связках

Солист группы «Корни» Алексей Кабанов рассказал РБК, что ему провели операцию на голосовых связках. Так он прокомментировал сообщения о своей госпитализации.

«Я специально отказался от всех концертов на ближайший месяц», — отметил он.

По словам артиста, ему удалили узлы на голосовых связках, сейчас он находится в больнице. Он добавил, что пробудет в медучреждении в течение суток.

«Надеюсь, завтра отпустят домой. Первые пять суток я обязан молчать — ни звука», — объяснил Кабанов.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что 36-летнего Кабанова госпитализировали в одну из клиник Москвы. По данным телеканала, он обратился к медикам самостоятельно из-за проблем с гортанью. Канал сообщал, что певцу предложили провести полное обследование. РЕН ТВ также заявлял, что, возможно, Кабанову сделают операцию.