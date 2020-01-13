Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»

Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск на 45 млн руб. против кинокомпании KD Studios, снявшей фильм «Эбигейл». Документ размещен в картотеке арбитражных дел.

В документе сообщается, что суд принял иск Фонда кино к KD Studios о взыскании задолженности в размере 45 млн руб. и неустойки в размере более 292 млн руб.

Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначили на 26 февраля.

В пресс-службе фонда рассказали РБК, что исковое требование было подано из-за того, что кинокомпания не вернула часть денег, выделенных ей на создание фильма «Эбигейл» на условиях стопроцентной возвратности.