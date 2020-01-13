В Москве умер работник сада у стен Кремля

В Москве умер работник Александровского сада, сообщили РБК в пресс-службе Управления делам президента России.

«Могу подтвердить факт смерти сотрудника эксплуатационного управления, которое обслуживает Александровский сад», — заявили в пресс-службе.Там добавили, что сделали все необходимые процедуры по упокоению.

Как сообщил РЕН ТВ, мужчина прилег отдохнуть на рабочем месте, во время сна у него случился сердечный приступ. Приехавшая на вызов скорая помощь констатировала смерть мужчины.

Причиной смерти, по данным телеканала, стала острая сердечная недостаточность. Также сообщается, что по факту произошедшего начали проверку.