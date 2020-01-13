Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Украина является сырьевым придатком. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин в своем Twitter.

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», — написал он.

Климкин также считает, что стране необходимо поставлять продукцию, а не сырье. «Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой», — добавил он.

Так экс-министр отреагировал на доклад Еврокомиссии о состоянии торговли агропромышленной продукцией, согласно которому Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны Евросоюза наряду с Бразилией и США за 2019 год. Ее прибыль составила €7,3 млрд, а экспорт вырос на 41%.