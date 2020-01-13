В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной минздрав.

Как сообщал Следственный комитет, инцидент произошел в аквапарке «Аквамир» 8 января. Около 18:00 подросток застрял в бассейне и начал тонуть. Он нахлебался воды и в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.

По данным местного портала «Вести. Новосибирск», подросток зацепился рукой за металлическую конструкцию в большом бассейне с гидромассажем. Под водой мальчик провел около четырех минут.

Прибывшие на место врачи смогли реанимировать его, но мальчик впал в кому. Его поместили в реанимацию. 10 января состояние ребенка ухудшилось, а спустя еще два дня он умер, не приходя в сознание.

Следственный комитет по факту инцидента возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей).