Помпео возмутился обстрелом американской авиабазы в Ираке

Государственнвый секретарь США Майк Помпео выразил возмущение информацией об обстреле авиабазы в Ираке, которую используют американские военные. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ», — добавил Помпео.

О ракетном обстреле авиабазы Балад, которая расположена к северу от столицы Ирака, стало известно 12 января. По объекту было выпущено восемь реактивных снарядов.

В результате обстрела никто не погиб. Багдад заявил о четверых пострадавших, среди которых нет военнослужащих США. Кто именно нанес ракетный удар пока неизвестно.