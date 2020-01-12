И.о. президента Абхазии заявил о необходимости стабилизации обстановки

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба считает, что главной задачей сейчас является стабилизация обстановки в республике и проведение выборов главы государства в спокойной обстановке. Об этом он заявил «Интерфаксу».

Он подтвердил агентству, что намерен исполнять обязанности президента.

Вечером 12 января президент Рауль Хаджимба ушел в отставку в связи с массовыми акциями протеста в центре Сухума. Он также сообщил, что не знает, будет ли участвовать в следующих выборах президента.

Ранее парламент Абхазии согласился с требованиями оппозиции отменить результаты выборов. Затем Верховный суд Абхазии аннулировал итоги голосования, а в воскресенье ЦИК республики назначила новые выборы президента на 22 марта.

Выборы президента Абхазии прошли в сентябре прошлого года. По итогам второго тура Хаджимба одержал победу с результатом 47,38%. Его соперник, лидер партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал 46,19% голосов.