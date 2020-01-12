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Экс-премьер Абхазии зачитал протестующим заявление президента об отставке

Бывший премьер Абхазии Сергей Шамба зачитал перед собравшимися у государственной дачи президента заявление об отставке Рауля Хаджамбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Абхазии Аслана Барцица.

Он отметил, что президент принял такое решение во избежание кровопролития и для сохранения стабильности в стране.

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Акции протеста в Абхазии начались после того, как парламент пошел на уступки оппозиции и призвал аннулировать результаты президентских выборов, которые прошли осенью прошлого года. Верховный суд Абхазии отменил итоги голосования, а новые выборы президента ЦИК назначила на 22 марта.

Теги: Абхазия, президент, выборы
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