Экс-премьер Абхазии зачитал протестующим заявление президента об отставке

Бывший премьер Абхазии Сергей Шамба зачитал перед собравшимися у государственной дачи президента заявление об отставке Рауля Хаджамбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Абхазии Аслана Барцица.

Он отметил, что президент принял такое решение во избежание кровопролития и для сохранения стабильности в стране.

Президент Абхазии ушел в отставку Политика

Акции протеста в Абхазии начались после того, как парламент пошел на уступки оппозиции и призвал аннулировать результаты президентских выборов, которые прошли осенью прошлого года. Верховный суд Абхазии отменил итоги голосования, а новые выборы президента ЦИК назначила на 22 марта.