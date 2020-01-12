Актриса Галина Польских опровергла информацию о госпитализации

Народная артистка РСФСР 80-летняя Галина Польских назвала ошибкой информацию о своей госпитализации. Об этом она сообщила РБК.

По ее словам, она сейчас находится дома, а помощь врачей понадобилась дочери.

«Со мной все в порядке, я дома. Совершенное безобразие, что кто-то такое распространяет. Моя дочь вызывала неотложку, у нее были проблемы с желудком, вот они, видимо, нас и перепутали, фамилия у нее моя», — заявила актриса РБК.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актрисе потребовалось вызвать скорую помощь в Москве. По информации канала, у нее случился гипертонический криз и решается вопрос о госпитализации.

Польских родилась в Москве в 1939 году. В 1964 году окончила актерский факультет ВГИКа, после чего стала выступать в составе труппы Театра-студии киноактеров. Начала свою кинематографическую карьеру с фильма режиссера Юлия Карасика «Дикая собака Динго», который получил главный приз на Международном кинофестивале детских фильмов в Венеции. Всего актриса сыграла более чем в 160 фильмах.

