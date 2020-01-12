Директора интерната под Курском задержали по подозрению в хищениях

В Курской области полиция задержала директора школы-интерната по подозрению в хищении у воспитанников пенсий по инвалидности. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранителям удалось установить, что директор обналичивала деньги со сберегательных книжек учеников якобы для покупки необходимых им вещей. Однако стоимость купленных товаров была значительно меньше полученной в банке суммы. Оставшимися денежными средствами женщина распоряжалась на свое усмотрение.

Потерпевшие воспитанники не знали точную сумму, хранившуюся на их счетах, поэтому факт пропажи денег обнаружился не сразу. Так, по предварительным данным, ущерб, нанесенный четырем воспитанникам, составил более 1,5 млн руб.

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).