Горбачев-фонд объяснил слова экс-президента о длинных выходных

Экс-президент СССР Михаил Горбачев опроверг сообщения СМИ о том, что он призвал отменить длинные выходные в России из-за «спивающихся» россиян. Об этом РБК заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

«Я сегодня утром говорил с Михаилом Сергеевичем [Горбачевым], он опровергает эти высказывания, их никогда не было, с корреспондентом Ura.ru он не общался. Было два аналогичных случая, когда он решил не обращать внимания, но в данном случае счет необходимым опровергнуть этот фейк», — рассказал Палажченко.

По его словам, Горбачев не высказывался по данному вопросу, поскольку считает, что его должны решать общество и Государственная дума.

Ранее Ura.ru сообщил, что Горбачев призвал отменить январские и майские длинные выходные в России, так как, по его мнению, они негативно сказываются на состоянии общества — россияне начинают бездельничать, спиваться и деградировать. РБК обратился за комментарием к шеф-редактору Ura.ru Ивану Некрасову.