Генконсул России опроверг задержание бизнесмена Пригожина в Мюнхене

Данные о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в аэропорту Мюнхена не соответствуют действительности, заявил генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа, передает «Интерфакс».

По его словам, бизнесмен действительно прилетел в город рейсом авиакомпании «Аэрофлот», однако никакого задержания не было — эту информацию дипмиссии официально подтвердили в местной полиции.

Сейчас Пригожин находится за рубежом, однако в ближайшее время вернется на рабочее место, сообщили в пресс-службе «Конкорда», не уточнив, где находится бизнесмен и является ли его поездка рабочей.

Ранее немецкое издание Zuerst! со ссылкой на источники сообщило, что Пригожина накануне задержали в мюнхенском аэропорту. Позднее материал был удален.