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В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly

Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали. Об этом говорится в заявлении телеканала Russia Today.

По имеющимся данным, журналиста убили после съемок для местного телеканала сюжета о демонстрации, направленной против вовлечения Ирака в военное противостояние США и Ирана.

Гали снимал материалы о событиях в регионе, в том числе об антиправительственных протестах. Он был автором около 30 материалов Ruptly, а также работал на местном телевидении.

«Мы сделаем все, чтобы помочь его семье», — прокомментировала случившееся у себя в Twitter главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с ТАСС заявил, что при необходимости семье убитого журналиста может быть оказана помощь. «По поводу мер — мы готовы, конечно, любые меры предпринять, и если необходимо, коллеге помочь через наши международные журналистские организации», — отметил глава СЖР.

Теги: Ирак, Ruptly
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