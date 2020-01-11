Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

В ходе плановых учений Министерства обороны России в Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Как сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана, на месте падения в Байганинском районе жертв и разрушений нет, ситуация не представляет опасности.

По данным оборонного ведомства, пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений. Место падения обломков оцеплено, работают сотрудники МВД. В российском Минбороны ситуацию не прокомментировали.

Издание Vesti.kg уточняет, что инцидент произошел 9 января около 14:30 по местному времени (11:30 мск) недалеко от сел Ногайты и Ебейти. Как рассказали очевидцы, были слышны два громких удара, похожих на взрыв, с промежутком в 30 секунд. С неба при этом упал «предмет, похожий на горящий обломок ракеты, который после падения на снег погас», писало издание со ссылкой на слова очевидцев. Глава Байганинского района Кайрат Утаров подтвердил, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет. По данным «Радио Азаттык», из райцентра в Ногайты для расследования инцидента с ракетой прибыла специальная комиссия.