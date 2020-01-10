Бизнесмен объяснил просроченные подарки для курганских инвалидов

Курганские инвалиды по зрению могли получить новогодние подарки с истекшим сроком годности по ошибке. Об этом РБК сообщила пресс-служба правительства Курганской области, которая цитирует предоставившего испорченные наборы бизнесмена Алексея Якимова.

«Мы давно сотрудничаем с обществом слепых. Подарки формировали, конечно, из качественных товаров с нормальными сроками годности. Но, возможно, произошла ошибка — на складе могли перепутать коробки. Проверка еще не окончена. Если ошибка имела место, она была ненамеренная», — говорит Якимов.

Бизнесмен принес извинения членам Всероссийского общества слепых и пообещал усилить внутренний контроль для недопущения аналогичных случаев в будущем.

В пресс-службе правительства пояснили, что основная деятельность компании связана с продовольствием и теоретически на складах предприятия могли появиться списанные товары.

Согласно сообщению в группе «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте», 26 декабря курганский филиал Всероссийского общества слепых провел утренник, в ходе которого присутствующим вручались подарки. Люди с ограниченными возможностями получили среди прочего конфеты, круассаны, сок, энергетический напиток. Позднее выяснилось, что все подарки оказались просроченными на несколько месяцев.