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Умер бывший участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший участник музыкальной группы «140 ударов в минуту», бэк-вокалист Юрий Абрамов умер 9 января. Об этом РБК сообщил основатель и лидер коллектива Сергей Конев.

«К сожалению, несмотря на то что врачи пытались его спасти, он [Юрий Абрамов] скончался. Случилось это вчера [9 января]», — отметил он.

Ранее Конев рассказал Telegram-каналу Life Shot, что Абрамова доставили с переохлаждением в реанимацию.

Он уточнил РБК, что у певца была травма головы, в связи с чем ему провели операцию.

«По предварительным данным, он упал на улице и долгое время пролежал там. Еще есть версия, что его избили, — пока это уточняется», — заключил он.

Группа «140 ударов в минуту» была основана Сергеем Коневым в 1999 году. Среди наиболее известных песен коллектива — «Тополя», «Ой-ой-ой», «Глупая девчонка». Юрий Абрамов вышел из состава группы в 2002 году.

Теги: смерть, артист, новости РБК
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