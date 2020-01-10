Умер бывший участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник музыкальной группы «140 ударов в минуту», бэк-вокалист Юрий Абрамов умер 9 января. Об этом РБК сообщил основатель и лидер коллектива Сергей Конев.
«К сожалению, несмотря на то что врачи пытались его спасти, он [Юрий Абрамов] скончался. Случилось это вчера [9 января]», — отметил он.
Ранее Конев рассказал Telegram-каналу Life Shot, что Абрамова доставили с переохлаждением в реанимацию.
Он уточнил РБК, что у певца была травма головы, в связи с чем ему провели операцию.
«По предварительным данным, он упал на улице и долгое время пролежал там. Еще есть версия, что его избили, — пока это уточняется», — заключил он.