Трамп поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с днем рождения

Президент США Дональд Трамп поздравил с днем рождения северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на главного советника южнокорейского главы государства по вопросам безопасности Чон Ый Ена.

По словам Чон Ый Ена, который находился в Вашингтоне с 7 по 10 января, на встрече в Белом доме Трамп передал поздравление Ким Чен Ыну с 36-летием через президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

«Насколько мне известно, сообщение было передано в Северную Корею надлежащим образом», — подчеркнул собеседник агентства.

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну 8 января исполнилось 36 лет.