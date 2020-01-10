В Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько школ

В Москве из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва эвакуировали несколько школ. Об этом сообщает ТАСС в экстренных службах. Источник «РИА Новости» сообщает об эвакуации сотрудников и учеников из шести столичных школ, уточняя, что письма с угрозами поступили и в Головинский районный суд, после чего там начались проверки.

В пресс-службе Головинского суда РБК посоветовали обратиться за комментарием к правоохранительным органам. «Такой информации в пресс-службе нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

РБК также направил запрос в департамент образования и науки Москвы.

Утром 10 января сообщения о минировании получили также районные суды Санкт-Петербурга, после проверки суды вернулись к работе.

Нынешняя серия сообщений о «минировании» государственных объектов, среди которых суды, школы, учреждения здравоохранения и транспорта, продолжается с конца ноября прошлого года. Все угрозы оказались ложными.